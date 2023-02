Options du sujet Imprimer le sujet

Webhamster

A l'heure où je parle la France est 18e !







A l'heure où je parle la France est 18e !

Aujourd'hui 06:43:28

alfosynchro

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 11699 Karma: 5111 J'ai pas compris. Mais je vois que ça participe !

J'espère que ça a un effet positif sur le dérèglement climatique...

Aujourd'hui 07:33:48