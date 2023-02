Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Imitation de Miss 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 74518 Karma: 36473 Il imite les Miss quand elles annoncent leur pays





Contribution le : Aujourd'hui 11:07:54

FMJ65 Re: Imitation de Miss 0 #2

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 15167 Karma: 4842 A priori, c'est la France qui l'a fait marrer le plus !

Contribution le : Aujourd'hui 11:52:47