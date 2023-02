Ballon espion chinois aux USA

Je viens d'arriver Inscrit: 11/10/2016 07:06 Post(s): 60

On sait qu'il est chinois parce qu'il est suivi depuis qque temps par les canadiens, qu'on peut supposer qu'ils ont déterminé d'où il venait avec les données météo etc... et surtout que le ministre des affaires étrangères chinois l'a confirmé mais pour lui c'est pas un ballon espion, "seulement" un ballon météo qui a échappé à leur contrôle ¯\_(ツ)_/¯





Et les deux versions sont crédible, si c'est un ballon espion forcément les chinois diront que c'est un ballon météo à la dérive et si c'est un ballon météo, forcément en survolant des sites de lancement de missiles, les USA penseront que c'est un ballon espion...

