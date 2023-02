Koreus City 🏙️

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 34996 Karma: 13443





(il s'agit de l'état actuel de la ville. L'image se mettra automatiquement à jour ici et sur les applis) (il s'agit de l'état actuel de la ville. L'image se mettra automatiquement à jour ici et sur les applis)



>>>Lien du jeu<<<

Le jeu est accessible directement depuis les applis, onglet Jeux

Koreus City a été développé exclusivement pour les membres du forum de Koreus.com.



Il s'agit d'un jeu très simple d'utilisation, qui nécessite peu d'interactions de votre part.



Chaque jour, vous obtenez des habitants. Vous pouvez ensuite leur donner un métier. Les métiers sont classés par Tiers. Posséder des corps de métier différents vous permet de débloquer de nouveaux métiers. Plus vous montez dans les Tiers, plus les exigences sont complexes. Ainsi, un T2 (Tier 2) vous réclamera 1 ou 2 T1, mais un T5 peut vous demander de posséder jusqu'à 5 autres types de métier.



Chaque métier est associé à une des 10 caractéristiques du jeu, chacune identifiable par son code couleur. Les métiers augmentent et/ou diminue ces caractéristiques. Ils possèdent tous une Dominante. Il s'agit de la caractéristique sur laquelle ils influent positivement le plus.



• Démocratie

• Environnement

• Industrie

• Militaire

• Morale

• Santé

• Science

• Social

• Technologie

• Finance



La ville évolue en fonction des métiers que tous les Koreusiens rajoutent.



Suivez bien le tuto du début pour comprendre le reste du principe de jeu.

Vous avez un tuto/guide par page. Il est accessible via le bouton dans la barre de menu!



---------------------------------------------------------------------------------------------



Dans ce topic, vous pouvez discuter du jeu. Il faudra quand même respecter une règle!

Vous ne devez pas partager les recettes des Métiers, ni les exigences des succès sans les mettre dans des spoilers et en annonçant CLAIREMENT que vous spoilez tel ou tel éléments. Il s'agit d'un jeu de découverte. Laissez les autres découvrir à moins qu'ils ne vous le demandent clairement :)





Merci aux membres du forum qui ont activement participé aux tests et au développement de Koreus City. sur vous, vous avez permis d'améliorer ce jeu dans le bon sens.

Je ne les cite pas pour une raison très précise vous comprendrez en jouant. Le jeu est accessible directement depuis les applis, onglet JeuxChaque jour, vous obtenez des habitants. Vous pouvez ensuite leur donner un métier. Les métiers sont classés par Tiers. Posséder des corps de métier différents vous permet de débloquer de nouveaux métiers. Plus vous montez dans les Tiers, plus les exigences sont complexes. Ainsi, un T2 (Tier 2) vous réclamera 1 ou 2 T1, mais un T5 peut vous demander de posséder jusqu'à 5 autres types de métier.Chaque métier est associé à une des 10 caractéristiques du jeu, chacune identifiable par son code couleur. Les métiers augmentent et/ou diminue ces caractéristiques. Ils possèdent tous une Dominante. Il s'agit de la caractéristique sur laquelle ils influent positivement le plus.La ville évolue en fonction des métiers que tous les Koreusiens rajoutent.Vous avez un tuto/guide par page. Il est accessible via le boutondans la barre de menu!---------------------------------------------------------------------------------------------Dans ce topic, vous pouvez discuter du jeu. Il faudra quand même respecter une règle!Merci aux membres du forum qui ont activement participé aux tests et au développement de Koreus City.sur vous, vous avez permis d'améliorer ce jeu dans le bon sens.Je ne les cite pas pour une raison très précisevous comprendrez en jouant.

Contribution le : Aujourd'hui 15:42:58