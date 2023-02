Index des forums Koreus.com La chambre des Liens Projet "Les marioles" de Blast Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

L'idée : une renaissance des Guignols de l'info de manière plus moderne, sous une forme différente (plus portée sur Internet que sur le côté TV et JT).



Malgré l'idée de départ identique (des marionnettes grandeur nature pour créer une belle satire de la Macronie), l'ensemble risque d'être bien différent puisque les détenteurs des droits pour les Guignols leur interdisent d'utiliser le même nom, tout comme de reprendre les mêmes codes de l'émission de Canal.



Je vous partage cette info car toute mon enfance a été bercée par Les Guignols et que je rêve depuis longtemps d'un retour de ce format. Y'a de quoi nous faire marrer, avec tout ce qu'il se passe dans ce gouvernement...



Voici la vidéo de présentation du projet :





LES MARIOLES DE BLAST : LES INFOS SUR NOTRE CAMPAGNE



Le lien vers le soutien/financement participatif.



Et un exemple de ce que ça pourrait donner (si j'ai bien compris, ils n'ont pour le moment que 2 marionnettes de prêtes : Macron et une encore mystérieuse).





