[Topic unique] Project Cube

Je suis accro Inscrit: 21/07/2017 20:03 Post(s): 786 Karma: 462





Le but de la demo c'est surtout de jauger l'interêt des joueurs et voir si le projet vaut le coup d'aller plus loin ^^



Je laisse le



ps: oui le nom est temporaire







Hey, je voulais vous parler du jeu inspirer de Cube World. Y'a encore une bonne masse de travail a faire dessus mais la premiere tech demo vient de sortir, du coup je viens partager un peu. La demo pour le moment est un walking simulator, y'a pas encore de generation de villages ni de npc, ca sera sur la 2eme demo dans un moment.Le but de la demo c'est surtout de jauger l'interêt des joueurs et voir si le projet vaut le coup d'aller plus loin ^^Je laisse le lien Discord pour en voir plus et acceder a la demo si ca interesse certainsps: oui le nom est temporaire

Contribution le : Aujourd'hui 19:53:56