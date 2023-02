Séisme en Turquie/Syrie/Liban

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35010 Karma: 13456





Horrifying footages emerge from towns around #Gaziantep, #Turkey. Lights in the sky and power outages.



Un séisme a eu lieu dans le sud-est de la Turquie tôt ce matin. Le liban et la Syrie semblent aussi avoir souffert de la catastrophe (06/02/2023 ~02h20)

D'après le gouvernement turque, au moins 1710 bâtiments se sont effondrés à travers le pays, entraînant la mort d'au moins 284 personnes.



Il y a eu pas moins de 6 répliques.



Si vous souhaitez prendre conscience de l'ampleur des dégâts, beaucoup d'autres vidéos sont présentes dans le thread twitter.



Des immeubles continuent de tomber, à l'image de ces vidéos. (Même immeuble)









Contribution le : Aujourd'hui 08:19:57