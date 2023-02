Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam

air plus news - Nouvelle catastrophe aérienne évitée de justesse aux États-Unis. À l’aéroport d’Austin, un Boeing 767 cargo de FedEx interrompt sa phase d’atterrissage, et remet les gaz en découvrant un Boeing 737 de Southwest décollant au même moment sur la piste. air plus news -Nouvelle catastrophe aérienne évitée de justesse aux États-Unis.À l’aéroport d’Austin, un Boeing 767 cargo de FedEx interrompt sa phase d’atterrissage, et remet les gaz en découvrant un Boeing 737 de Southwest décollant au même moment sur la piste.

