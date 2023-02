Fail camion || double fail moto || double fail glissade

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35016 Karma: 13466

Un camion perd son chargement en prenant un virage dans une intersection de route. Ils auraient 'peut-être' pu attacher les poutres au véhicule quand-même.





Turning Truck Loses Cargo at Intersection



Deux motos bloquent leur roue avant dans la glace d'une rivière gelée.

*Plouf* Le deuxième motard a dû apprécier la baignade, vous ne pensez pas?



Bikes Break Through The Ice



Classique et indémodable glissade de deux personnes devant la porte de leur garage. Plus de peur que de mal. D'ailleurs ils en rient bien.



Texas Ice Strikes Again

Contribution le : Aujourd'hui 11:06:05