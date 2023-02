Un chien tente de libérer discrètement un ami || De l'eau sous et sur le pont.

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35017 Karma: 13467

Un husky essaie de libérer un pote, mais une femme intervient juste avant.



Sneaky Husky Tries To Open Crate



----------------------------------------------------------



Un pont est traversé par de l'eau sous toute les coutures. (Et cette phrase n'a aucun sens).

Il s'agit encore d'une vidéo provenant d'Auckland en Nouvelle-Zélande. Les inondations ont eu lieu fin janvier 2023.





Major Rainfall Causes Flooding In Auckland

Contribution le : Aujourd'hui 11:13:35