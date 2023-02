Options du sujet Imprimer le sujet

LeMiniMilgram Pub originale avec Brian Cranston à la sauce breaking bad 3 #1

Vous navigateur est trop vieux



Edit: @Sebmagic non pas du tout elle vient de sortir, c'est pour le superbowl! c'est ça qui la rend si exceptionnelle.





Re-edit : bonus pour fermer son sac de chips :

Sebmagic Re: Pub originale avec Brian Cranston à la sauce breaking bad 0 #2

Excellent mais c'est une vieille pub du coup je suppose ?

