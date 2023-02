Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Un journaliste secourt un chiot abandonné

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35033 Karma: 13514





¡Mucho Gusto! - @gonzaloramirex rescató a un cachorro que estaba perdido en una de las casas que fueron evacuadas en #Tomé debido al incendio. Si eres de la zona y tienes información de su familia, envíanos un DM. #MuchoGustoMEGA Au Chili, en plein direct pour couvrir d’importants incendies, le journaliste Gonzalo Ramírez a secouru un chiot visiblement abandonné et assoiffé.¡Mucho Gusto! -@gonzaloramirex rescató a un cachorro que estaba perdido en una de las casas que fueron evacuadas en #Tomé debido al incendio. Si eres de la zona y tienes información de su familia, envíanos un DM. #MuchoGustoMEGA

Contribution le : Aujourd'hui 14:30:33

Le_Relou Re: Un journaliste secourt un chiot abandonné 1 #2

Je masterise ! Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 3845 Karma: 2536 Mais il a demandé à qui pour rentrer sur une propriété privée et embarquer le chien, non mais ça s'appelle le consentement madame ... ( oui je sais ce n'est pas très drôle mais je n'ai pas pu résister à l'envie de la faire)

Contribution le : Aujourd'hui 15:08:02

FMJ65 Re: Un journaliste secourt un chiot abandonné 0 #3

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 15183 Karma: 4853

(mais c'est vrai qu'il est mignon !) Qu'est-ce qu'on fera pas pour meubler l'antenne !(mais c'est vrai qu'il est mignon !)

Contribution le : Aujourd'hui 15:09:38