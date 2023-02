Options du sujet Imprimer le sujet

Boboss Clip de musique avec sous titrage humouristique 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/10/2014 02:01 Post(s): 1056 Karma: 1864 Je recherche un clip de musique modifiée d'une façon particulière, ou bien le nom de cette pratique.



J'étais tombé il y a plusieurs années (je dirai environ 5 ans) sur un clip de musique asiatique (peut-être de kpop) avec des sous-titres en français complètement loufoque.

D'ailleurs il m'a fallu une bonne minute avant de réaliser que le clip n'était pas français initialement car la qualité visuelle/budget du clip était totalement en désaccord avec manque de sérieux des paroles !



Les sous titres qui y avaient été apposé sonnait comme la langue original.



Exemple:

EN-->FR

Hello --> Et l'eau



Dans le clip que j'avais regardé, c'était un streamer qui avait avec l'aide de sa communauté à générer le texte en question.

Contribution le : Aujourd'hui 04:37:31