Grégoire Duteretere lit du rap

Ici Booba :





Grégoire Duteretere lit "Jour de paye" de Booba



Beaucoup d'autres Grégoire Duteretere avec sa voix grave à faire pâlir un doubleur français lit des paroles de morceaux de rap sur un ton ultra sérieux. Ca en jette.Ici Booba :Grégoire Duteretere lit "Jour de paye" de BoobaBeaucoup d'autres sur sa chaine

Contribution le : Aujourd'hui 09:26:24

Gog077 Re: Grégoire Duteretere lit du rap

Je suis accro Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 1554 Karma: 864 On se rend mieux compte comme c'est de la merde Booba.

Contribution le : Aujourd'hui 10:11:59