Wiliwilliam Une femme offre à son mari le cadeau de ses rêves 2 #1

Wiliwilliam



Citation : Mon mari rêve depuis longtemps d'acheter une contrebasse… J'ai décidé d'économiser et de réaliser son rêve.

, les premiers prix de contrebasse pas trop dégueulasse commencent vers 800€. Il s'agit d'une contrebasse! Beau cadeau!Citation : Selon ce site de comparaison , les premiers prix de contrebasse pas trop dégueulasse commencent vers 800€.

Contribution le : Aujourd'hui 11:26:38