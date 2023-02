Sauver un chien coincé dans un lac gelé

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35041 Karma: 13522

A Lenexa dans le Kansas (US), des gens ont repéré un chien en difficulté, pris dans un lac gelé.

Apparemment, le propriétaire du chien aurait dit "He's fine".

Un homme (David) est tout de même allé aider le chien.

De retour à terre, plusieurs personnes ont remercié David, mais pas le propriétaire du chien.



Stranger Rescues Dog After It Falls Through Ice on Frozen Lake

Contribution le : Aujourd'hui 12:09:02