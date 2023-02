Un coléoptère zombie || Acheter un ananas sur l'autoroute

Options du sujet Imprimer le sujet

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35042 Karma: 13523 Coléoptère "zombie" contrôlé par des parasites après sa mort





On parle aussi de champignons dans les commentaires reddit de la vidéo.



Un motard interpelle une camionnette avec un chargement d'ananas, pour en acheter un. Le tout se passe tranquillement sur l'autoroute!



Contribution le : Aujourd'hui 12:16:48

Nutell_moi Re: Un coléoptère zombie 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 13/11/2013 18:38 Post(s): 2064 Karma: 3291 Révolutionnaire.

Je vais prendre ma retraire a 50 ans puis quand je serait mort, les parasites feront les 15 ans qui me restait.

Contribution le : Aujourd'hui 12:23:05