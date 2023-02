Options du sujet Imprimer le sujet

Faire une épée dans la glace

Inflige 25% de ralentissement.





Pour info, cette épée est un skin provenant du jeu Naraka.

Un homme sculpte une épée dans la glace.Pour info, cette épée est un skin provenant du jeu Naraka.

Re: Faire une épée dans la glace

Wow elle a de la gueule son épée.

Ca me.rappelle ce petit poème de lewis carroll dans le jabberwocky :



Ca me.rappelle ce petit poème de lewis carroll dans le jabberwocky :



De taille et d'estoc,

L'épée vorpale fit crac et croc

