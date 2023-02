Une famille syrienne rescapée du séisme après 40h sous les débris.

J'aime glander ici Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 7279 Karma: 6009

ça prend aux trippes de voir ces enfants sauvés. J'en ai la larme à l'oeil.



@CrazyCow "Allahu akbar", "Dieu est grand" C'est l'interjection des fidèles dans les moments de fortes émotions, comme ici la joie, mais aussi pour tout ce qui dépasse la compréhension humaine. Louer le dieu-créateur pour un croyant lorsqu'une bonne nouvelle arrive n'est pas conditionné par les malheurs qu'il y a aussi. Particulièrement chez les musulmans, il y a cette acceptation que le dessein divin nous dépasse, et donc on se contente d'apprécier lorsque quelque chose de bien arrive, même si on y a soi-même contribué. La religion est sensée apprendre l'humilité et le commun des croyants ne se sent pas privilégié dans ce dessein.

Et de l'humilité, il en faut pour faire face à la puissance de ces catastrophes naturelles qui nous remettent à notre petite place d'être humain.

