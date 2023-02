Options du sujet Imprimer le sujet

Un patron a décidé d'apporter plus de confort à ses salariés en transformant leurs bureaux en petites maisons. Ainsi, chaque employé peut personnaliser sa maison, comme s'il était chez lui.

Le télétravail depuis le bureau. C'est comme ça que c'est vendu.







Le télétravail depuis le bureau. C'est comme ça que c'est vendu. Citation :Le télétravail depuis le bureau. C'est comme ça que c'est vendu.

C'est sympa, mais pas sûr que ce soit très rentable...

Ou alors c'est rentable et ça veut dire qu'ils font beaucoup de bénéfices

Mais il manque les chambres à coucher !

Ou alors c'est rentable et ça veut dire qu'ils font beaucoup de bénéfices

Mais il manque les chambres à coucher !

un peu kitch, mais ça doit être sympa quand même

Je suis accro Inscrit: 11/07/2011 17:36 Post(s): 1690 Karma: 408

La vidéo est déjà passée :



Il fait Paris-Angers tous les jours pour travailler (avec Monsieur Poulpe) - Broute - CANAL+ J'ai pensé à cette vidéo en voyant le titre :La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/topic237416.html Il fait Paris-Angers tous les jours pour travailler (avec Monsieur Poulpe) - Broute - CANAL+

Pavé César Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 14758 Karma: 11565





[Edit] @rompich Haha Qu’est-ce qu’ils me font marrer ces mecs ! Pour plus de réalisme, ils ont même ajouté la diffusion de sons d’enfants qui crient, de voisin qui tond sa pelouse, de conjoint qui s’engueule au téléphone avec un membre de sa famille, et de livreurs qui sonnent à la porte en plein milieu des réunions.[Edit] @HahaQu’est-ce qu’ils me font marrer ces mecs !

