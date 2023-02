Options du sujet Imprimer le sujet

Yazguen Le mont Sakurajima en éruption - Japon

Brainless Partisans 🪆 - Le mont Sakurajima est entré en éruption mercredi dans la préfecture de Kagoshima, dans le sud-ouest du Japon, sur l'île de Kyushu. Brainless Partisans🪆 - Le mont Sakurajima est entré en éruption mercredi dans la préfecture de Kagoshima, dans le sud-ouest du Japon, sur l'île de Kyushu.

papasan Re: Le mont Sakurajima en éruption - Japon

J'en profite pour placer le trailer d'un des plus beaux documentaires que j'ai pu voir. Sur le fond et la forme, c'est incroyablement beau :



https://www.youtube.com/watch?v=oMArx64RBO4&ab_channel=NationalGeographic Magnifique.J'en profite pour placer le trailer d'un des plus beaux documentaires que j'ai pu voir. Sur le fond et la forme, c'est incroyablement beau :

