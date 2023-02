Une vidéo bien wtf

Je viens d'arriver Inscrit: 22/04/2021 14:18 Post(s): 99 Karma: 50

J'ai vu passer sur les internets je dirais entre les années 2005 et 2010 une vidéo assez folle.

Le contexte : une scène de bagarre générale filmée d'assez loin, il y a un groupe de gens en contrebas qui se mettent sur la tronche dans un paysage verdoyant et il y a de la musique (style Balkan ou Proche-Orient). Le contexte semble être une fête qui a dégénéré (il y en a qui semblaient déchiré) et à un moment ils commencent à se jeter des briques à la figure *. Dit comme ça, ça n'a pas l'air foufou mais ça m'avait laissé une belle sensation de quoi la baise à ce moment.



* Ce n'est pas une vidéo graphique

