Un lépard s'introduit dans un tribunal et blesse 8 personnes en Inde

On voit des blessés, une des attaques du félin, et la brutalité policière pendant l'arrestation du félin.

Ames sensibles s'abstenir.





Viral | Ghaziabad कोर्ट परिसर में तेंदुए का हमला, लोगों को किया घायल | Leopard Attack





What Happened After a Leopard Entered the Ghaziabad Court Complex? | The Quint

Contribution le : Aujourd'hui 11:33:43