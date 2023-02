Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Ferrage d'un cheval 1 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 17798 Karma: 19459

Contribution le : Aujourd'hui 12:42:19

alfosynchro Re: Ferrage d'un cheval 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 11725 Karma: 5114 On voit qu'il a de l'expérience dans les gestes. C'est beau et bien fait.

Contribution le : Aujourd'hui 13:08:35