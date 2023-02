Naj B Fit parle de la vidéo de Mr Beast, et vous votre avis?

Je suis accro Inscrit: 22/09/2015 00:35 Post(s): 840 Karma: 496

Ca fait un moment que je regarde ce youtubeur que j'apprécie fortement, Naj B Fit et la il parle de la vidéo de Mr beast qui lui très connu a fait une vidéo ou plein lui crache dessus.





Mr Beast : S'enrichir sur le malheur des autres





Car il y a peu j'ai vu pas mal de personne ici craché dés qu'une vidéo est gentil, qui donne de bonne vibe mais certains ne vois que la critique directement (ca dois rester dans le cercle privé et tout..).



J'aime la vision de Naj B Fit, sur cette vidéo et plein d'autres qu'il poste, et du coup j'aimerai avoir votre avis à vous koreusien sur tout ça, et au possible partagé ce youtubeur débutant qui pour moi est prometteur.

