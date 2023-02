Je masterise ! Inscrit: 23/08/2004 21:25 Post(s): 2706 Karma: 386

Bonsoir,



J’ai fait une erreur sur la partie animal crossing de mon fils et je dois tout recommencer pour qu’il soit le délégué insulaire de l’île.



Je suis donc à la recherche d’une personne ayant animal crossing New horizon, et qui aurait l’amabilité de me stocker des clochettes et des objets, uniquement le temps de recommencer la partie.



Merci par avance pour vos réponses.

Contribution le : Aujourd'hui 20:41:14