Options du sujet Imprimer le sujet

Kratos2077 Lego, anneau de domino « infini » 2 #1

Je suis accro Inscrit: 13/01/2021 00:13 Post(s): 1327 Karma: 691 J’aime bien la chaîne de ce gars. Il présente les lego sous une forme bien inhabituelle.





Making an Infinite LEGO Domino Ring

Contribution le : Aujourd'hui 12:22:52