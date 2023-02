La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35074 Karma: 13573







DANS LES COULISSES DE LA FABRICATION DES MARIOLES



Citation :

Les Marioles, c'est un groupe d'écriture, des personnes qui font les imitations, une équipe technique, mais aussi (et surtout) des marionnettes, et des marionnettistes.

Si le projet des Marioles de Blast existe aujourd'hui, c'est en grande partie grâce aux deux personnes qu'on vous présente dans cette vidéo : Cyril Valade et Annaïc Penon. Non seulement ils manipulent avec brio les marionnettes pour les Marioles de Blast, mais ils les créent également !



