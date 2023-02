Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Un chemin de fourmis bien gardé

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35074 Karma: 13573 Un homme a filmé des fourmis pendant ses vacances à Chumphon en Thailande. Elles traversaient sa chambre d'une manière très organisée.

Les ouvrières circulent au centre. Les guerrières, immobiles, protègent le convoi tout le long du chemin. Bel exemple d'organisation de cet insecte.



Busy Ants Form Black Line in Traveller's Room

alfosynchro Re: Un chemin de fourmis bien gardé

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 11741 Karma: 5125



Ce serait encore mieux si, au lieu de se croiser, elles tenaient leur droite dans un sens comme dans l'autre.



Ah, on me dit, dans l'oreillette, qu'en se croisant elles peuvent échanger des informations par contact entre leurs antennes... Bel exemple...Ce serait encore mieux si, au lieu de se croiser, elles tenaient leur droite dans un sens comme dans l'autre.Ah, on me dit, dans l'oreillette, qu'en se croisant elles peuvent échanger des informations par contact entre leurs antennes...

Wiliwilliam Re: Un chemin de fourmis bien gardé

alfosynchro merci j'ai corrigé.

Vu comment les guerrières sont orientés, je suppose qu'elles défendent le convoi. Mais peut-être qu'en plus de cela et les traces laissées par les autres ouvrières, leurs positions balisent le passage. mercij'ai corrigé.Vu comment les guerrières sont orientés, je suppose qu'elles défendent le convoi. Mais peut-être qu'en plus de cela et les traces laissées par les autres ouvrières, leurs positions balisent le passage.

