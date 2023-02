Un enfant se trompe de jambes

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 11741 Karma: 5125

Un jour, il y a des années, j'étais dans le bus avec mon amie, et à ma gauche il y avait une jeune femme avec son bébé de 1 an et quelques dans les bras. Le bébé me regardait, puis il a attrapé ma manche en me regardant, puis il a dit : "papa !?".

Heureusement mon amie l'a pris en riant !

Ouf !

