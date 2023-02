Une voiture défonce un magasin de jeux vidéos || Un chien accompagne un enfant

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35074 Karma: 13573

A Joplin dans le Missouri aux États-Unis, une grand-mère attendait que son petit-fils revienne de faire ses courses. L'accélérateur de sa voiture s'est bloqué en marche arrière. La voiture a traversé le magasin et a détruit une bonne quantité de jeux. Aucune personne blessée.





Van Drives Through Gaming Store



Un golden retriever de 3.5 ans accompagne tout les jour une enfant de 8 ans jusqu'au bus de l'école. Une routine que le chien effectue depuis plus de 2 ans.



Golden Retriever Walks Girl to the Bus Every Day

