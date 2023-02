Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 11741 Karma: 5125

Dernièrement, et de plus en plus, quand je vais sur YouTube ça bug au bout d'un certain temps.

Du coup il faut que je referme Firefox puis que je l'ouvre à nouveau, et alors ça repart jusqu'au bug suivant.



Savez-vous si c'est à cause de Firefox ou si c'est YouTube qui veut que je m'abonne ?

Contribution le : Aujourd'hui 11:04:11