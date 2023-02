fair play dans le foot

Options du sujet Imprimer le sujet

Lors du match opposant les Rangers à Partick Thistle FC en Coupe d’Écosse, les Rangers ont marqué un but de manière controversée. Alors que l’équipe adverse s’apprêtait à rendre la balle, le milieu de terrain Malik Tillman s’est emparé du cuir avant d’aller faire trembler les filets.



Une échauffourée a ensuite éclaté entre les footballeurs, l'équipe de Partick Thistle FC s'estimant lésée. Face à cette situation litigieuse, l'entraîneur des Glasgow Rangers Michael Beale a demandé à ses joueurs de laisser leurs adversaires du jour égaliser.

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 15202 Karma: 4855 Ils sont trop cons ces fouteux !

