Météore dans le ciel du Havre

France, Le havre.

Passage de #Sar2667 au dessus du Havre, prise de vue proche du Stade océane du HAC.







#astéroïde France, Le havre.Passage de #Sar2667 au dessus du Havre, prise de vue proche du Stade océane du HAC.#astéroïde https://t.co/xm215MwHv0

Contribution le : Aujourd'hui 11:48:21

Re: Météore dans le ciel du Havre

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35081 Karma: 13576



Et ici, vu du Royaume-uni, particulièrement impressionnante. Vidéo enregistrée depuis la côte sud de l'Angleterre près de Brighton face au sud.

Contribution le : Aujourd'hui 11:55:53

Re: Météore dans le ciel du Havre

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 15202 Karma: 4855 Superbe. J'aimerais pouvoir assister une fois à pareil phénomène !

Contribution le : Aujourd'hui 12:34:38

Re: Météore dans le ciel du Havre

Je suis accro Inscrit: 09/05/2014 15:01 Post(s): 1269 Karma: 1176 Le "flash" est monstrueux, on y voit comme en plein jour. Bon, pas très longtemps.

Contribution le : Aujourd'hui 12:52:35