Acherontia Cicatrice : le nouveau défi à la con sur Tiktok

Bruno Guglielminetti - Nouvelle tendance Tiktok : se pincer fortement la joue, en appliquant une torsion, pour faire naître une cicatrice sur son visage. (Source: Le Parisien)



Source.





J'espère ne pas voir des élèves débarquer comme ça en classe dans les mois à venir.

Malheureusement, il y a de grande chance pour que ça se propage comme une trainée de poudre, reste juste à espérer que leurs parents les sensibilisent aux conséquences de leurs actes avant qu'ils ne relèvent ce défit et qu'ils ne garderont pas de traces à vie en s'infligeant un angiome stellaire s'ils le font quand même.

Grobreaker Re: Cicatrice : le nouveau défi à la con sur Tiktok 0 #5

Je suis accro Inscrit: 21/07/2017 20:03 Post(s): 793 Karma: 464 @Koreus Bah c'est ce que je me disais aussi, ca fait genre une marque mais ca doit pas rester super longtemps je pense

Acherontia Re: Cicatrice : le nouveau défi à la con sur Tiktok

Ce n’est pas une cicatrice, au bout de quelques heures, la tache disparaît non ?

@Koreus Bah c'est ce que je me disais aussi, ca fait genre une marque mais ca doit pas rester super longtemps je pense

D'après la dermatologue Marie Jourdan, ça peut provoquer un angiome stellaire et donc laisser une trace à vie (cf l'article du Point).

