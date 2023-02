Publicité pour une société de plomberie (avec témoignagne) 🔴🟢

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35088 Karma: 13591





Super Mario Bros. Plumbing Commercial

Citation :

Pour un super service, optez pour la plomberie Super Mario Bros. Si vous avez un problème avec vos tuyaux, la plomberie est notre affaire. En tant que petite entreprise familiale, vous pouvez vous attendre à un service amical, fiable et de qualité ici même dans votre région, Brooklyn et Queens. Votre satisfaction est garantie, car nous ne faisons pas de dégâts, nous les réparons. Visitez-nous à www.smbplumbing.com pour en savoir plus.



Le numéro dans la vidéo est fonctionnel.

Vous pouvez retrouver d'autres témoignages sur leur site web.

Contribution le : Aujourd'hui 15:41:41