Renseignements sur les implants capillaire

Salut !



Je suis en train de songer à m'envoler pour la Turquie pour des implants capillaires, il semblerais que certaines cliniques fassent du tres bon travail.

Le probleme est qu'il est difficile de trouver de vrais témoignages tant tout les articles et vidéos sur le sujet son sponsorisés.



Donc je me tourne vers vous, ceux d'entre vous qui ont eu l'occasion de se faire greffer des cheveux, idealement en Turquie, concluant ? Pas concluant ? Une clinique a reco ? On peux discuter en MP si vous préferez.



Merci !

Contribution le : Aujourd'hui 02:10:01