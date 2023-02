Des streamers squattent les quartiers riches pour avoir plus de dons

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 74562 Karma: 36506











Today's Taste of Cyberpunk:

Hard times for e-thots https://t.co/iuz1Bi10uZ Les plateformes de streaming permettent de faire des recherches locales. Et les quartiers chics font des dons plus élevés. Donc les streams squattent ces quartiers...Today's Taste of Cyberpunk:Hard times for e-thots

Aujourd'hui 10:01:30