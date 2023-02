Faire des grattouilles à un baribal et son enfant || Une biche dérangeante

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35100 Karma: 13615

Un ours noir et son enfant apprécient les grattouilles. Cette personne utilise un jouet pour enfant pour gratter le cou des deux animaux.

Elle explique être passionnée par ces animaux et les avoir étudiés depuis de nombreuses années.



Mama Bear and Cub Enjoy a Good Scratch



Une biche empêche un homme de travailler correctement.



Deer Won't Let Husband Work

