Une maison sous la neige || Roadrage sur une piste de ski

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35100 Karma: 13615

Le voisinage était inquiet pour cette personne dont la maison est totalement sous la neige.

Une voisine montre en vidéo comment il s'en sort.



How to Get Into a House Buried in Snow



Solide la baraque.



------------------------------------------------------------------------------



Un ski-sloperage?



Wild Chase On The Slopes

Contribution le : Aujourd'hui 10:39:11