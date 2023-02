Une chèvre se trompe d'entre-jambe || Fail Scooter

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35100 Karma: 13615

Une chèvre se trompe de maman. (Pour être honnête, je ne sais pas si le chien est une femelle ou un mâle :S)



Goat Picked the Wrong Mom



-------------------------------------------------------



Un homme en scooter se casse la gueule dans un petit ravin sur le côté de la route.



Man on Motorbike Falls Over

Contribution le : Aujourd'hui 10:50:36