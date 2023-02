Options du sujet Imprimer le sujet

Banbs Appareil à flasher les cartes SD ? 1 #1

Je m'installe Inscrit: 14/06/2014 13:46 Post(s): 250 Karma: 263 Dans le cadre de mon travail, je suis amené à flasher des cartes micro SD avec mon PC très régulièrement (plusieurs/jour). Quelqu'un sait si il existe un appareil pour copier/flasher des cartes micro SD à la chaîne ? Je ne trouve rien à ce sujet...



Pour l'instant, je les flash avec BalenaEtcher une par une à savoir qu'une carte me prend plusieurs heures (256Go de données).

Contribution le : Aujourd'hui 09:44:10