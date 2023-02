Vos meilleurs films d'horreur (les vrais qui font PEUR !)

Je m'installe Inscrit: 14/06/2014 13:46 Post(s): 252 Karma: 263

Sebmagic J'aime tous les styles et je ne frissonne pas particulièrement devant les uns ou les autres. Pour être franc, c'est ma femme qui veut que je lui en fasse voir un bien et je pense qu'elle sera plus sensible à des styles comme conjuring par exemple. Le genre basé sur les esprits, le surnaturel, les visages horrifiques, les silhouettes dans le noir qui avance dans ta direction avec des cris bien strident, ce genre de chose me paraît pas mal J'aime tous les styles et je ne frissonne pas particulièrement devant les uns ou les autres. Pour être franc, c'est ma femme qui veut que je lui en fasse voir un bien et je pense qu'elle sera plus sensible à des styles comme conjuring par exemple. Le genre basé sur les esprits, le surnaturel, les visages horrifiques, les silhouettes dans le noir qui avance dans ta direction avec des cris bien strident, ce genre de chose me paraît pas mal

Contribution le : Aujourd'hui 10:47:26