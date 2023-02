Options du sujet Imprimer le sujet

kikekoi La faille nord-anatolienne après le séisme en Turquie

La faille nord-anatolienne, une zone sismique active et connue • FRANCE 24

Wiliwilliam Re: La faille nord-anatolienne après le séisme en Turquie

C'est triste ce qui leur arrive mais malheureusement on peut rien faire contre les tremblements de terre "La terre s'est déchirée. ça ne devrait pas arriver des choses comme ça."C'est triste ce qui leur arrive mais malheureusement on peut rien faire contre les tremblements de terre

