Yazguen Une femme, un chien, une voiture et un portail 2 #1

Bad Decision Making

Bad Decision Making

Contribution le : Aujourd'hui 16:27:02

CrazyCow Re: Une femme, un chien, une voiture et un portail 2 #2

Kodak Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 17688 Karma: 26175

On se croirait dans un film d'horreur où tout se passe au ralenti et où tous les choix sont mauvais. C'est bizarre un portail sans capteur. En tout cas elle avait largement le temps d'avancer sa voitureOn se croirait dans un film d'horreur où tout se passe au ralenti et où tous les choix sont mauvais.

Contribution le : Aujourd'hui 16:38:53

gazeleau Re: Une femme, un chien, une voiture et un portail 0 #3

@CrazyCow et la vidéo qui s'arrête là où la porte coupe la femme qui se coupe là où la femme arrête la porte

Contribution le : Aujourd'hui 16:50:33