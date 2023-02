Options du sujet Imprimer le sujet

Cette nymphe de Flatidae fait partie des 12 500 espèces de cicadelles connues sur Terre. Les cicadelles sont des insectes qui ressemblent beaucoup aux plantes qui poussent dans leur environnement.

