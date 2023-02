Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Un chien évité de peu || Fuite de gaz 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35117 Karma: 13657 Un conducteur de Pennsylvanie évite de peu la collision avec un chien, tôt le matin. Le chien eu chaud!



Driver Narrowly Avoids Hitting Stray Dog



---------------------------------------------------------------



Une fuite de gaz a eu lieu tôt le matin, dans un quartier résidentiel d'Orléans au Canada (Ontario). On voit au loin l'explosion de la maison.



Early Morning Explosion Destroys Homes in Orléans

Contribution le : Aujourd'hui 10:13:59