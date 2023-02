La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35117 Karma: 13657

Des voitures circulent librement en pleine heure de pointe des moutons. Cela provoque irrémédiablement un bouchon de moutons, malgré la présence de la police montée.



Sea of Sheep Causes Traffic Jam in Wyoming

Contribution le : Aujourd'hui 10:17:48