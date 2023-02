Un pompier turc et un chat rescapé amis pour la vie

Options du sujet Imprimer le sujet

Turquie: Un pompier turc a secouru un chat des décombres après le séisme, le chat ne le quitte plus. Le pompier cherche son propriétaire mais s'il ne se manifeste pas, il promet de prendre soin pour toujours de ce chat. Le chat a un nom: "Enkaz" (qui veut dire décombre en turc).



ça me fait fondre ce genre d'histoire.

