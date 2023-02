Options du sujet Imprimer le sujet

-LeZ- Une vache sur un toit 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 06/08/2007 19:05 Post(s): 4001 Karma: 2054







Article et vidéo originale plus longue Quand un éleveur découvre une vache sur son toit.

Contribution le : Aujourd'hui 17:21:23